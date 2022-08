Por Redação

Na pauta, as previsões de investimentos da empresa no Tocantins e ações estratégicas que vem sendo desenvolvidas pelo Estado do Tocantins para impulsionar o corredor logístico da ferrovia norte sul de Porto Nacional até a divisa com o Estado de Goiás. Todos investimentos a serem realizados pelo Estado que tornarão mais viáveis as operações ferroviárias no centro-sul do Tocantins, estão sendo debatidas no projeto Tocantins 2045, um plano de desenvolvimento econômico do Estado até o ano de 2045. Quando entrar em operação, este novo trecho ligará o Tocantins ao porto de Santos-SP.

O início da operação da concessionária Rumo no 1° semestre de 2023 trará também mais 2 pátios da ferrovia ao Estado, previstos para Gurupi e Alvorada.

“Estamos trabalhando para viabilizar na maior brevidade possível a operação do restante da ferrovia norte sul no Tocantins. A chegada da Rumo ligará nosso Estado ao Porto de Santos, trazendo novas opções ao setor produtivo, reduzindo custos e permitindo que avancemos mais rápido no processo de industrialização do Estado” pontuou o Secretário Carlos Humberto Lima