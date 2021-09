Com o objetivo de promover o autoconhecimento sobre empreendedorismo, pessoas, vendas e cooperação, o Sebrae Tocantins, promove nesta segunda-feira, 27, às 19h, o treinamento, “Descubra-se: Líder de Pessoas, Líder de Resultados”, que vai proporcionar conhecimento sobre o comportamento humano, reconhecer os perfis adequados aos cargos organizacionais, compreender os potenciais conflitos de cada perfil e melhorar os relacionamentos comerciais e pessoais. O evento acontece presencialmente, no prédio do Sebrae em Gurupi, as inscrições são gratuitas, e podem ser realizadas no link: https://bityli.com/dCPvpP

A gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, ressalta que a palestra servirá para o empresário que almeja transformar sua performance na vida pessoal e profissional para alcançar os resultados que sempre sonhou. “O momento é uma imersão, que fará com que a pessoa se descubra, de forma que, com os resultados, seja possível controlar suas fortalezas e fraquezas, o que pode levar o participante a lugares que nunca tenha chegado antes”, pontuou.

A apresentação do método será ministrada pela Master Coach, Tudy Vieira, que orientará o participante em como descobrir seu perfil comportamental, que é o primeiro passo para aprender a se comunicar e se relacionar de forma eficaz. Para saber tudo sobre o Descubra-se, clique aqui.

Sobre a Palestrante

Tudy Vieira é Administradora, Master Coach, Analista Comportamental e Practitioner em PNL. Apaixonada por pessoas e todas as suas possibilidades, conta com mais de 12 anos de experiência em treinamentos para desenvolvimento pessoal.

Idealizadora do Programa Controle 360º, por meio do qual já formou mais de 4.000 alunos em mais de 200 turmas por mais de uma década. Atendendo nesse período empresas e instituições como Banco do Brasil, Sebrae, Sesc, John Deere, Arezzo entre tantas outras.

Orientada por grandes nomes internacionais como Hendre Coetzee, Srini Pillay, Kate Ludeman e Eddie Erlandson, Tudy Vieira conta com a bagagem e o domínio das ferramentas ideais para despertar a melhor versão das pessoas, com foco em resultados nos negócios. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)