Por Redação

Com o objetivo de compartilhar informações sobre o mundo do empreendedorismo e dos pequenos negócios, o Sebrae Tocantins idealizou o videocast “Escuta Essa Idéia”. A primeira temporada contará com cinco episódios, que irão abordar temas como o Educação Empreendedora, Força Mulher, Turismo, Sebraetec e Faculdade Sebrae.

O programa vai ao ar toda quarta-feira às 18h e será veiculado simultaneamente nas contas oficiais do Sebrae Tocantins no Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, além de inaugurar a entrada da instituição no Spotify. O videocast sempre terá a participação de especialistas do Sebrae falando sobre projetos, programas, produtos, serviços e também dos clientes compartilhando suas experiências como donos de um pequeno negócio.

De acordo com o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, o videocast chegará onde outras ações não chegam, despertando assim o interesse das pessoas em empreender e conhecer melhor as ações da instituição, seja no presencial ou no digital. “O formato despojado aproxima mais as pessoas, porque nada mais é que uma conversa, um bate-papo. Nossos clientes e seguidores vão conhecer melhor o jeito Sebrae de ser e o que ele pode fazer pelo pequeno negócio ou para quem deseja abrir um negócio. A transformação digital é uma realidade no Sebrae/TO e o videocast é uma das iniciativas que veio para contribuir com este processo tornando a instituição cada vez mais digital e mais rápida”, pontuou.

Para a gerente da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae, Layala Istofel, o videocast é um produto de conteúdo totalmente contemporâneo e cada vez mais ouvido e assistido pela audiência. “O programa levará conteúdo de qualidade, com uma linguagem simples e descomplicada sobre como potencializar a gestão dos negócios e até mesmo inspirar e incentivar outras pessoas a virem para o mundo do empreendedorismo”, explica a gerente, acrescentando que a iniciativa promete conectar os empreendedores com o Sebrae, inclusive com o compartilhamento das experiências dos próprios clientes que tiveram seus negócios transformados com o apoio do Sebrae.

Agenda Videocast

21/12 – Faculdade Sebrae

28/12 – Força Mulher

04/01 – Turismo

11/01 – Educação Empreendedora

18/11 – Sebraetec