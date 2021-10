As iniciativas do Sebrae Tocantins voltadas para o desenvolvimento do agronegócio no estado foram destaques durante o Leilão Nelorejem, que ocorreu no sábado, 09, na Fazendo São Geraldo, em Caseara. Durante a transmissão ao vivo da programação, a equipe do Sebrae realizou oficialmente o lançamento do aplicativo Agrojem Produtor.

“Nós identificamos a necessidade deste grande empreendedor rural e percebemos que, ao qualificar os fornecedores e conectá-los de forma facilitada à Agrojem, promoveríamos o desenvolvimento desta grande cadeia de negócios, cumprindo assim, nossa principal razão de ser Sebrae”, afirmou Eliana Castro, diretora do Sebrae.

Disponível para Android e IOS, o aplicativo desenvolvido pelo Sebrae foi criado exclusivamente para produtores rurais que fazem parte do Programa de Qualificação de Fornecedores de Bezerros, do Sebrae.

“Esta é a forma inovadora que encontramos de conectar produtores bovinos, que investem na qualidade de seus animais e que assim, se tornam aptos para fornecer animais que atendam às necessidades da Agrojem, nossa empresa âncora neste projeto”, explica José Daniel Tavares, coordenador de agronegócios do Sebrae.

Agrojem fornecedor

O APP é gratuito e está disponível para todos os interessados em ser um fornecedor da empresa AGROJEM. De forma intuitiva, a ferramenta possui espaço para que o fornecedor bovino divulgue o lote que deseja vender, mostre seu preço e até suba fotos e vídeos dos animais disponíveis para compra.

Para fazer uso do aplicativo, o produtor bovino deve fazer parte da rede de clientes Sebrae, por meio de consultorias de melhoramento genético animal. “Desde quando começamos a falar sobre esta parceria, o sentimento foi de juntar duas pontas que precisavam ser conectadas de alguma forma, que é entre aquele pequeno e médio produtor, que tinha o seu animal sendo comercializado apenas com o trabalho de intermediários. Agora ele passa a ter a comercialização direta com este grande grupo, que é a Agroejem”, comemora Danilo Figueiredo, gerente de pecuária da Agrojem.

Sebrae no campo

Além das consultorias em Fertilização In Vitro- FIV e Inseminação Artificial em Tempo Fixo- IATF, o Sebrae Tocantins também oferece consultorias para Licenciamento da atividade produtiva, outorga d’água, georreferenciamento, ultrassom de carcaça, intensificação do uso das pastagens e manejo reprodutivo.