Por Redação

Para ouvir as necessidades e expectativas do seu público-alvo, os pequenos negócios, fornecedores e demais entes da sociedade civil, o Sebrae Tocantins vai aplicar, neste mês, a pesquisa “O Sebrae quer ouvir você”. O foco do estudo é coletar informações que serão o pilar para construir o plano estratégico da instituição em 2024.

Segundo o analista do Sebrae Alex Veras, todo o estudo, que será realizado pelo Escritório de Inteligência de Dados da instituição, utilizará de vários canais, como por exemplo: redes sociais, email e Portal do Sebrae.

“O objetivo desse levantamento é captar informações estratégicas para que possamos priorizar o atendimento das necessidades e alinhar as expectativas de todo o nosso público no Planejamento 2024”, completa.

O analista ainda destaca que durante a pesquisa, o Sebrae analisará quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores; necessidades de capacitação e treinamento; demandas específicas de setores econômicos e regiões e expectativas em relação a serviços e programas do Sebrae no Estado.

“Com base nos resultados dessa pesquisa, o Sebrae pode desenvolver treinamentos, capacitações e consultorias especializadas para atender às demandas identificadas, ajudando os colaboradores e empreendedores a adaptar suas estratégias e desenvolver ações direcionadas às necessidades identificadas”, finaliza. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)