Por Redação

Quer aprender na prática técnicas para engajar a equipe, aprimorar a liderança e conhecer uma metodologia focada em grandes resultados? Então o workshop “O monge e o executivo” é para você. O evento será realizado nesta quinta-feira, 4, das 8 às 18 horas, no Hotel 10 em Palmas.

O workshop será ministrado por Neder Izaac Filho, fundador do Instituto Fórmula Treinamentos e também autor do livro Manhãs Poderosas, publicado pela editora Gente. Os interessados em participar podem realizar as inscrições por meio da Loja Sebrae (https://to.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/252748114-workshop-o-monge-e-o-executivo).

De acordo com a analista do Sebrae Eligeneth Resplandes, a capacitação tem o objetivo de desenvolver competências de liderança para homens e mulheres empreendedoras e estimular novos comportamentos e atitudes com foco nos resultados empresariais. “Queremos que esses empresários compreendam a importância da liderança servidora, saibam se adaptar às mudanças do mercado, administrar o tempo e o papel do gestor na melhoria dos resultados empresariais e nas relações humanas”, pontua.

A analista destaca ainda que a proposta é ofertar aos potenciais empreendedores do Estado uma solução que promova o desenvolvimento pessoal com resultados que impactam nos pequenos negócios. “A capacitação é embasada nos princípios da liderança servidora. Mas a grande novidade são as ferramentas e conceitos que trouxeram a alta performance para esse estilo de gestão que conquistou o Brasil”.

Workshop “O Monge e o executivo”

Com a oportunidade de desenvolver uma capacitação aplicada pelos maiores líderes do mundo, o workshop utiliza o método “Cinzel”, exclusivo da Fórmula Treinamentos.

Assuntos trabalhados no workshop:

Um Mundo de muitos executivos e poucos Monges

Trabalho, significado e felicidade

Como sair da zona de conforto com sucesso?

Como mover pessoas de baixa performance

Os estilos de liderança

Pontos essenciais para aplicar a liderança servidora

Como parar de apagar incêndio

Como reverter qualquer cenário

Os dois segredos mais bem guardados da liderança

Liderança Servidora nas empresas com resultados sustentáveis

Sobre o instrutor

Neder Izaac Filho é autor do livro Manhãs Poderosas pela editora Gente, diretor e fundador do Instituto Fórmula Treinamentos. Idealizador do treinamento “O monge e o executivo” em 2014. Neder conta com mais de 5.000 executivos treinados, é palestrante e mentor de empresários em todo o Brasil. Graduado em Administração e Mestre em Gestão Pública e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) São Paulo. Iniciou a carreira como consultor da Accenture e na McKinsey & Company de 2001 a 2005. Foi gestor na Secretaria de Fazenda de Presidente Prudente e é certificado pelo ICLA nos programas de excelência Disney. Além de empreendedor, é também entusiasta e pesquisador de pessoas de sucesso. É treinador certificado para aplicar os princípios do sucesso de Jack Canfield no Brasil.