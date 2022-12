Por Larissa Mendes

Cada episódio conta, de uma maneira descontraída, a história de um empreendedor tocantinense atendido pela instituição

Com o objetivo de contar as histórias e os desafios que demonstram a força do empreendedor tocantinense, o Sebrae lança nesta sexta-feira, 2, a Websérie “No Caminho dos Seus Sonhos”. Os personagens são empreendedores que atuam em diversos segmentos espalhados pelo Tocantins. Os episódios contam as histórias de vida desses empreendedores e apresentam ao público os desafios e os cases de sucessos construídos após muita garra e perseverança desses heróis da economia.

O Sebrae marca presença em cada episódio potencializando o crescimento desses empreendimentos, por meio de capacitações, consultorias, projetos e programas ofertados pela instituição.

Segundo o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, a websérie possibilita que o público se inspire em histórias reais, por meio de um conteúdo informativo e descontraído. “A websérie tem uma linguagem moderna, acessível e com a possibilidade de ser vista a qualquer hora e lugar. A ideia é mostrar as nuances que o empreendedor passa na trajetória de seus negócios”, explica.

A gerente da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae, Layala Istofel, explica que a websérie é um conteúdo original do Sebrae/TO. “São histórias reais de empresários do nosso Estado que tiveram o apoio do Sebrae no sonho de empreender. Esta é a primeira vez que Sebrae/TO faz uma websérie e isso só foi possível porque temos uma Diretoria que ao longo desta gestão 2019/2022 acreditou no trabalho desenvolvido pelos analistas de comunicação da instituição e investiu recursos para que hoje pudéssemos colocar este produto de comunicação no mercado”, comemora a gerente, acrescentando que a websérie foi criada em homenagem aos 50 anos do Sebrae no país, sendo o trailer lançado durante evento comemorativo em maio deste ano.

Assista aos episódios no link:

Cronograma Websérie “No Caminho dos Seus Sonhos”:

A Websérie conta com sete episódios de até 20 minutos cada. Eles serão lançados semanalmente, às sextas-feiras, deste mês no YouTube do Sebrae Tocantins.

Episódio 1

Entrevistado: Belchior Gonçalves, 4 Rodas Centro Automotivo (Gurupi)

Data: 02/12

Horário: 15h

Episódio 2

Data: 30/12

Horário: 15h

Episódio 6

Entrevistado: Ramilson, Tocantins Borracha

Data: 30/12

Horário: 15h

Episódio 7

Entrevistado: José Neto e Fernanda, Turismo

Data: 30/12

Horário: 15h