Com a proposta de levar conhecimento e tecnologia aos produtores rurais e donos de negócios da região sul do Estado, o Sebrae e o Fazendão Agronegócios realizaram nesta sexta-feira, 10, na fazenda Trindade, zona rural de Cariri, região sul do Estado, o 1º Farm Day. O evento, voltado para o empreendedorismo no agronegócio, proporcionou palestras, experiências e inovação aos empresários.

O 1° Farm Day teve início às 7h30 da manhã e após a abertura, os produtores e técnicos realizaram uma visita nas estações técnicas. Posteriormente, às 9 horas, a especialista da área, Renata Salatini, comandou a palestra ” O Agro é Delas”. Por fim, às 11 horas, os participantes conheceram as perspectivas do campo para este ano, por meio da palestra “Cenário e Tendências do Agronegócio para 2023”, ministrada pelo agrônomo Marcelo Prado.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Rérison Castro, o Dia de Campo é um momento importante para instruir os produtores sobre a tecnologia que pode ser usada na zona rural para o controle de pragas, melhoramento genético, práticas conservacionistas do solo e cultivares adaptáveis à região.

“O Farm Day entrega consultoria de qualidade para quase mil produtores rurais da Região Sul do Estado. A qualidade que o evento foi ministrado, os palestrantes e o retorno do recurso investido fazem com que o evento seja um case de sucesso, que deve ser copiado e repetido por vários anos. Estamos muito felizes com o resultado e que seja um modelo para vários eventos implantados no Tocantins”, acrescentou.

O diretor técnico do Sebrae, Rogério Ramos, lembrou que a cadeia produtiva dos pequenos negócios é grande no Tocantins e que um único evento reuniu mil CNPJs para discutir o agronegócio, principalmente relacionado à micro e pequenas empresas. “O que o Fazendão e o Sebrae fazem aqui hoje é a discussão macro da política agrícola com o mercado e o desenvolvimento econômico ligado à participação do pequeno negócio em toda essa estrutura. E é isso que o Sebrae quer: desenvolver toda a cadeia do agronegócio para que juntos possamos promover o desenvolvimento econômico”.

Jarbas Meurer, diretor administrativo do Sebrae, apontou que as palestras, oficinas, rodadas técnicas e apresentação de produtos, serviços e insumos para os pequenos negócios do campo levadas para o Farm Day é um impulso para que os produtores tenham vontade de serem cada vez mais empreendedores. “Queremos disseminar informação e novas tecnologias aos empresários do campo, porque acreditamos que o conhecimento é capaz de mudar concepções e levar novas técnicas que podem ser agregadas ao agronegócio, que é um dos principais motores da economia no Tocantins”, acrescenta.

O evento, montado em uma estrutura com mais de 5 mil metros quadrados, teve um investimento de R$ 300 mil. As outras cinco edições similares à iniciativa foram realizadas como Dia de Campo. “O setor do agronegócio necessita de inovação e o Sebrae, por apostar nessa ideia, leva o fortalecimento do campo por meio da tecnologia e do conhecimento”, destacou o CEO do Fazendão Agronegócio, Volney Aquino. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)