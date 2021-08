O governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) abre as inscrições para a realização do 7° Encontro para Apresentação das Tendências Climáticas do Tocantins, que será realizado no dia 15 setembro, no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas. As previsões agroclimatólogicas que serão apresentadas no encontro são referentes ao planejamento produtivo para a próxima safra 2021/ 2022.

No encontro podem participar produtores, técnicos, acadêmicos e pessoas interassadas no assunto. As inscrições podem feitas no Link: https://www.sympla.com.br/7-encontro-para-apresentacao-das-tendencias-agroclimatologicas-do-estado-do-tocantins__1323013. Organizado pela Seagro e parceiros, o evento tem como objetivo subsidiar a cadeia produtiva com informações e elementos que venham auxiliar o agricultor no campo, no planejamento e nas tomadas de decisões no setor agropecuário, de forma a minimizar perdas decorrentes das mudanças climáticas.

Para o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo, o governo do Estado realizará mais um encontro no propósito de disponibilizar informações agrometereológicas aos produtores do Estado. “Com essas informações, o produtor poderá decidir, de maneira mais precisa, o melhor momento para realizar o manejo do solo, pulverização, colheita e outras atividades inerentes ao processo produtivo, contribuindo assim para o uso racional dos insumos, água e aumento da produtividade”, destacou.

Mais informações – 3218 – 2185

Programação

19 h – Impactos do La Ninha na safra de grãos 2021/2022 no Brasil e nos Estados Unidos (Marco Antônio dos Santos/Agrometereologista e sócio da Rural Clima).

20h15m – Estação Chuvosa, mecanismo de controle e perspectivas climáticas para a safra 2021/2022 (Pedro Leite da Silva Dias/professor titular da IAG/USP – São Paulo).

21h – Tendências Climáticas para safra 2021/2022 (Felipe Pungirum / Clima Tempo – São Paulo).

21h40m – Mesa Redonda (Roberto Sahium (Moderador) Engenheiro Agrônomo).

22h – Encerramento.