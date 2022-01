Os servidores públicos estaduais, ativos e pensionistas, do Governo do Tocantins recebem nesta sexta-feira, 28, o pagamento do salário referente ao mês de janeiro, que estará disponível para saque ao longo do dia.

O pagamento adiantado possibilitará que mais de R$ 192,7 milhões sejam injetados na economia tocantinense.