Segundo o secretário Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), César Halum, a liberação de exportação de carne bovina para China está preste a ser liberada.

“Notícia de hoje dá conta que haverá uma reunião entre governos para tratar do assunto China. Segundo fontes, há possibilidade de voltar o comércio em breve. Não quer dizer que o preço da arroba ao produtor vá reagir de imediato, pois existem carregamentos já na China aguardando a liberação, se fala em 80 a 90 mil toneladas, e tem estoque no país. Mas no curto prazo deve reagir associando essa notícia com a chegada do final do ano, que traz sempre a previsão de aumento no consumo”, disse Halum ao Portal Atitude.