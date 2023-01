Por Redação

O Consórcio consiste na junção dos municípios: Porto Alegre do Tocantins, Almas, Rio da Conceição, Dianópolis, Novo Jardim, Taipas e Chapada da Natividade, da região Sudeste, para unir esforços e dividir os custos com a assistência ao saneamento sustentável.

De acordo com Rennan Cerqueira, esse modelo de gestão visa ampliar a assistência e o desenvolvimento sustentável da região.

O Consórcio é fruto de um longo processo de articulação de políticas de desenvolvimento sustentável dos municípios. A nova gestão vai presidir o CIDS Vale do Rio Manuel Alves no Biênio 2023/2024.

Rennan Cerqueira, assume a presidência, sucedendo o prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno.

“É uma honra presidir uma entidade tão importante para o desenvolvimento da região Sudeste e, juntamente com os gestores da região, discutirmos as demandas, as necessidades dos municípios, e buscarmos soluções para os problemas que também são comuns. Vamos fortalecer ainda mais o Consórcio e alinhar as pautas dos municípios. O prefeito Waguinho fez um excelente trabalho e continua no Conselho Fiscal do Consórcio. Juntos, vamos buscar novos investimentos, como emendas, para desenvolver, garantir e ampliar os serviços do CIDS Vale do Manuel Alves. Tenho certeza que o consórcio vai alavancar ainda mais os índices de desenvolvimento da região Sudeste”, destacou Rennan.