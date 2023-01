por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial começou 2023 a todo vapor. A instituição oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos nas unidades de Araguaína, Gurupi, Palmas e Paraíso do Tocantins. Os interessados podem escolher entre cursos presenciais e semi-presenciais.

Araguaína oferta 125 vagas distribuídas nos cursos de Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Manutenção em Motocicletas, Padeiro, Instalador Hidráulico, Assistente Administrativo. No sul, Gurupi, traz 120 vagas nos cursos de Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Montador e Reparador de Computadores e Operador de Computador.

Em Palmas, são 640 vagas ofertadas nos cursos de Assistente de Recursos Humanos; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Controladores Lógicos, Programáveis e Supervisórios; Eletricista Instalador Residencial; Montador e Reparador de Computadores; Assistente de Operações Logísticas; Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar de Laboratório Químico e Microbiológico.

Já Paraíso, está ofertando 120 vagas. São formações em Padeiro, Assistente de Recursos Humanos e Costureiro Industrial do

Cursos técnicos e promoção

O SENAI também está com matrículas abertas para novas turmas de cursos técnicos. As matrículas nas 29 turmas estão divididas entre as escolas de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso, Taquaralto e Xambioá, com 50% de desconto saindo por apenas R$ 49,90. A promoção é vigente até o dia 27/01.

Todas as vagas em cursos técnicos são exclusivamente destinadas a quem concluiu o ensino médio ou comprove que está cursando o 2º ou 3º ano (com certificação condicionada à comprovação de conclusão do ensino médio no final do curso).

Três turmas diurnas estão integralmente voltadas a bolsas de estudo na escola do centro de Palmas. Nas outras 6 turmas ofertadas no centro de Palmas são distribuídas 25 bolsas. Já na escola de Taquaralto são 15 bolsas distribuídas em 3 turmas. A escola de Araguaína concentra 50 vagas de bolsas de estudos divididas entre as 10 turmas ofertadas.

Os interessados nas bolsas de estudo, devem conferir a política de concessão no site do SENAI junto com o edital que especifica os critérios, requisitos, cronograma e demais informações sobre as vagas.

Matrículas

As matrículas podem ser realizadas por meio do WhatsApp do SENAI (63) 3229-5770 ou presencialmente no atendimento das escolas. Para saber o endereço das unidades SENAI no Tocantins basta acessar o link Encontre o SENAI no site da instituição ou mandar mensagem no WhatsApp da equipe de atendimento. O início das aulas está previsto para o dia 06 de fevereiro de 2023. Confira os cursos ofertados em cada unidade SENAI, clicando aqui e na relação abaixo:

ARAGUAÍNA

Técnico em Administração

Presencial Noturno

Técnico em Automação Industrial

Presencial Noturno

Técnico em Eletrotécnica

Presencial Noturno

Técnico em Informática para Internet

Presencial Noturno

Técnico em Manutenção Automotiva

Presencial Noturno

Técnico em Segurança do Trabalho

Semipresencial Noturno

Técnico em Telecomunicações

Presencial Noturno

Técnico em Refrigeração e Climatização

Presencial Noturno

GURUPI

Técnico em Administração

Presencial Noturno

PALMAS

Técnico em Informática

Presencial Matutino

Técnico em Mecatrônica

Presencial Vespertino

Técnico em Eletrotécnica

Presencial Noturno

Técnico em Eletromecânica

Presencial Noturno

Técnico em Manutenção Automotiva

Presencial Noturno

Técnico em Mecatrônica

Presencial Noturno

Técnico em Informática

Presencial Noturno

Técnico em Informática

Presencial Vespertino

PARAÍSO DO TOCANTINS

Técnico em segurança do Trabalho

Presencial Noturno

TAQUARALTO

Técnico em Refrigeração e Climatização

Presencial Noturno

Técnico em Segurança do Trabalho

Semipresencial Noturno

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Presencial Noturno

XAMBIOÁ

Técnico em Planejamento e Controle da Produção

Semipresencial

Técnico em Segurança do Trabalho

Semipresencial