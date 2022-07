por Redação

A adequação da legislação estadual também viabilizou o projeto uma vez que segundo a nova redação da Lei Complementar n° 130, os piscicultores com áreas de até 5 hectares de lâmina d’água em tanque escavado, em barragens de acumulação de água da chuva com até 50 hectares e tanques rede de até 10 mil metros cúbicos de água, ficam dispensados de licenciamento ambiental e outorga, bem como do pagamento de taxas de registro e outorga de direito de uso de recursos hídricos.

A sócia do empreendimento Ikigai Piscicultura Sustentável, Marise Tanaka Suzuki, revelou que “A linha de crédito está vindo em ótima hora e será importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa empresa. Estamos explorando novas atividades dentro da piscicultura para fortalecer a cadeia produtiva da piscicultura”. Em seguida, pontuou ainda: “Estamos explorando novas atividades dentro da piscicultura para fortalecer a cadeia produtiva da piscicultura. Poder tornar a IKIGAI mais sustentável com a instalação de energia solar e oferecer uma estrutura mais adequada, visando garantir o melhor produto para o nosso cliente, nos deixa muito satisfeitos”.

No desempenho social de suas funções, a Agência de Fomento tem oferecido as taxas mais atrativas do mercado, carência e prazo mais longo que outras instituições financeiras, visando desenvolver as mais diversas cadeias produtivas. “A bacia hidrográfica do Tocantins é uma das maiores do país e, neste contexto, precisamos alavancar ainda mais, o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a população tocantinense” destacou a presidente da Agência, Denise Rocha. “No caso específico da psicultura, o aporte financeiro da Agência de Fomento para esse segmento aproxima-se de R$ 10 milhões e pode ser utilizado tanto para custeio, quanto para investimentos”, explicou a gestora.

A linha de crédito está disponível para Produtores rurais da piscicultura e aquicultura do Estado do Tocantins, através da realização de projetos pelo Ruraltins, com acompanhamento orientação para os novos produtores.

Fomento

A Agência de Fomento do Tocantins (Fomento) foi inaugurada em outubro de 2005 e realiza o financiamento de projetos de desenvolvimento, enquanto instituição financeira não-bancária. A Agência atua exclusivamente no Estado do Tocantins e tem por objeto social financiar aqueles projetos que promovam benefícios econômicos e sociais aos tocantinenses.