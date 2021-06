por redaçaõ

Na tarde de sexta-feira, 25, em cerimônia on-line, o Sebrae Tocantins e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (Faciet) lançaram o Programa Empreender. Com objetivo de ampliar a competitividade e produtividade das micro e pequenas empresas, o programa que atuará até novembro de 2022, também busca mostrar aos empresários a importância do associativismo.

O Empreender Tocantins é uma oportunidade para os empresários buscarem soluções conjuntas para problemas que são comuns. O empresário que aderir ao programa receberá consultorias, capacitação dos empresários e dos seus colaboradores, acesso a estudo de mercado, presença nas mídias digitais, entre outras atividades, que podem ser de forma remota ou presencial.

Para o presidente da Faciet, Fabiano do Vale, o atual cenário do Tocantins impõe a emergência de uma agenda de retomada das vendas e recuperação do faturamento. “A parceria da Faciet com o Sebrae sempre rende bons frutos e esta nova ação será um grande sucesso na promoção de um ambiente favorável ao pequeno negócio”, destacou.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rogério Ramos, a pandemia trouxe muitos problemas para o empresário, mas o Sebrae e os parceiros estão sempre na busca de programas que possam contribuir para elevar a competitividade e a produtividade dos pequenos negócios. “Entendemos que o associativismo é um mecanismo legítimo, que incentiva os empresários a se desenvolverem de forma conjunta. Através do Empreender conseguiremos chegar de forma rápida junto a esses empresários e, assim, auxiliá-los como pudermos”, pontuou.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, ressalta que o programa é uma das muitas medidas que a instituição oferece para ajudar os pequenos negócios a sanarem seus problemas. “O empreendedor precisa desse tipo de apoio para se recuperar gradativamente da crise econômica pela qual estamos passando. É um orgulho para nós, ver que o Sebrae e a Faciet estão trabalhando de mãos dadas nesse processo de retomada da economia”, afirmou. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)