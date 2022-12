Share on Twitter

Por Redação

A partir de 2023, o Senar Tocantins vai contar com 117 profissionais da área do agronegócio para prestar assistência técnica gratuita aos produtores rurais do Tocantins, principalmente os de pequeno e médio porte.

A última turma de capacitação de agrônomos, veterinários, zootecnistas e técnicos agropecuários foi concluída neste mês. São 30 novos técnicos de campo que vão auxiliar o produtor rural na gestão das propriedades rurais.

De acordo com o Diretor da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial do Senar), André Abreu, o treinamento alinhou a metodologia e tornou os profissionais aptos para atuar no campo.

“Essa capacitação com o foco na parte gerencial faz com que os novos técnicos repassem aos produtores assistidos a importância de se tratar a propriedade como uma empresa rural, que precisa de análise de indicadores, de custos e que precisa ser lucrativa”, explicou.

ASSISTÊNCIA

Auxiliar o produtor rural no trabalho de campo e na gestão de suas propriedades é o princípio do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). Mas para garantir que o serviço seja realizado com excelência, além da preparação dos agentes antes das atividades de campo, o Sistema FAET/Senar realiza capacitações periódicas.

No treinamento foram realizadas aulas teóricas e práticas com o zootecnista Erique Costa, instrutor do SENAR Rondônia. “Aqui nós mostramos como o sistema atua e também preparamos essa turma para a realidade que será encontrada em campo”, explicou.

A metodologia da assistência é aplicada ao produtor seguindo cinco etapas: o diagnóstico individualizado da propriedade e da atividade que é exercida nela, o planejamento estratégico, a adequação tecnológica necessária que caiba no orçamento do produtor, a capacitação profissional do produtor e dos trabalhadores que atuam na propriedade e uma avaliação rotineira dos resultados.

O programa da ATeG tem duração de 24 meses e as visitas técnicas são mensais. O Senar Tocantins presta serviços gratuitos a quase 4 mil produtores rurais em 108 municípios tocantinenses.