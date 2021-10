por Redação

Produtores rurais da região do Bico do Papagaio tiveram a oportunidade de conhecer o Projeto Agro Futuro, uma parceria do Senar e Sebrae, que vai levar importantes serviços para regularização ambiental das propriedades e o melhoramento genético dos rebanhos. Os eventos foram realizados nos dias 13, 14 e 15, nos municípios de Nova Olinda, Buriti do Tocantins, Augustinópolis e no distrito de Bielândia, no município de Filadélfia. As apresentações foram uma iniciativa do sistema FAET/Senar e tem como objetivo de unir esforços das entidades para a construção do Projeto Agro Futuro, como parte do foco de promover ações estratégicas para o desenvolvimento dos negócios no campo.

No município de Buriti do Tocantins, a prefeita Lucilene Gomes de Brito agradeceu a iniciativa do Senar de estar levando mais conhecimento e tecnologia para os produtores da região.

“Precisamos muito desse tipo de incentivo aqui para os nossos produtores rurais, tenho certeza que nós só teremos a ganhar com esse trabalho, vamos abraçar essa oportunidade e fazer a diferença. O Agro é o carro chefe que movimenta o nosso país, precisamos estar informados de todas as novidades que envolvem o setor, pontuou. ”

A presidente do Sindicato Rural de Augustinópolis, Cássia Rejane Cayres Teixeira, comentou que os produtores rurais ficaram extremamente satisfeitos com essa novidade do Senar. “Agradeço em nome de todos os produtores rurais por mais essa iniciativa aqui em nosso município, essa transferência de tecnologia e conhecimento sem dúvida irá contribuir mais com a produtividade dos nossos produtores, finalizou”.

Para o diretor de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, André Abreu, as reuniões foram muito produtivas. “Tivemos nesses eventos um público qualificado de produtores rurais do Bico que estão atentos às tendências de mercado e que querem ver suas propriedades atualizadas tecnologicamente para que possam alcançar a lucratividade desejada em seus negócios”, destacou. Segundo ele, o sistema FAET/Senar vai continuar levando o projeto Agro Futuro a outras regiões do Estado.