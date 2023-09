Produtores rurais com rebanho na Ilha do Bananal têm até 30 de setembro para fazer a declaração de informações pecuárias junto à Adapec

Por Redação

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) alerta os produtores rurais que possuem rebanho na Ilha do Bananal para ficarem atentos ao fim do prazo para a declaração obrigatória de informações pecuárias que termina neste sábado, 30. A expectativa é que sejam declarados mais de 100 mil bovídeos.

A Adapec destaca que a declaração de informações pecuárias é obrigatória para todos os produtores rurais que possuírem quaisquer espécies de animais dentro do território da Ilha do Bananal. Esta medida tem o objetivo de manter o controle sanitário dos animais após a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Estado. Quem deixar de declarar o rebanho de animais nos retiros da Ilha até o término do prazo, pagará multa no valor de R$ 127,69 e terá a ficha de movimentação bloqueada até a regularização.