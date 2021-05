Segundo o presidente da Associação dos Pequenos Produtores da Região da Jandira, Jorge Cabral, os produtores contam com o certificado do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Com o SIM, os agricultores têm a possibilidade de ampliar as vendas na comercialização de carnes de suínas e de galinhas no âmbito municipal.

por Wesley Silas

Ao Portal Atitude o produtor Jorge Cabral mostrou as dificuldades enfrentada com a pandemia diante ao fechamento das escolas e das feiras. “Foi muito difícil. Nós vendíamos na feira que foi fechada e tivermos que vender nas ruas e para sobreviver porque temos aqui um pouco e não temos de tudo. Daí levamos os nossos produtos e trocávamos em milho, ração para os animais e alimentos como arroz, açúcar e óleo. O engraçado era que o nosso produto baixava o peço além do que nós vendíamos na feira”, disse.

Agregar valor à farinha

Entre os produtos mais concorrido na Microjandira está a farinha com coco. “A gente mexe o coco seco e ela vai caramelizando para a massa sair da dormência até começar a soltar o sabor com o óleo do coco que dá o cheiro e depois o sabor”.