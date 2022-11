por Redação

Com a proposta de levar consultorias e capacitação com foco na elevação de, no mínimo, 20% da produtividade de 1.000 empresas industriais, entre 2022 e 2024, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) realizam na próxima quinta-feira, 10/11, o lançamento técnico do projeto Tocantins Mais Produtivo.

Lançamento em Palmas, Araguaína e Gurupi

O evento de lançamento e apresentação é voltado a empresas tocantinenses com CNAE industrial (primário ou secundário) e acontece no Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) do SENAI no centro de Palmas, a partir de 19h. A iniciativa contempla indústrias de todo estado e o lançamento também acontecerá nas cidades de Araguaína (17/11 no SENAI) e Gurupi (22/11 na Câmara de Dirigentes Lojistas) a fim de apresentar o projeto e já iniciar a adesão e posterior atendimento de empresários interessados.

Sem contrapartida

O projeto acontece por adesão, sem contrapartida das empresas. Em cada indústria, três colaboradores serão capacitados com a metodologia de Produção Mais Enxuta tendo como meta elevar, no mínimo, em 20% a produtividade de cada CNPJ atendido. Para participar, basta preencher o formulário on-line por meio do link ou pedir o formulário via whatsapp (63) 3229-5770 (opção Tocantins Mais Produtivo).

A metodologia inovadora prevê o mapeamento e atuação nos processos produtivos das empresas por meio de Mentoria, Consultoria e gamificação com etapas teóricas e práticas em Lean Manufacturing/Produção sem desperdício. Além do ganho em produtividade, as empresas que aderirem terão como benefícios a redução de desperdícios invisíveis aos gestores e dos custos de produção, entre outros.

Adesão

Para os empresários interessados em saberem mais sobre o projeto e adesão é disponibilizado o número do SENAI (63) 3229-5770 (fixo e whatsapp). O formulário para adesão estará disponível na ocasião do lançamento e on-line para preenchimento no link https://forms.office.com/r/qkFj6veDeE .

CETEC Palmas: Quadra AANO 20, Avenida LO-04, Lote 05, Conjunto 03, Plano Diretor Norte, Palmas, Tocantins CEP.: 77.001-132 (mesmo estacionamento da OAB)