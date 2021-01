O Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) faz parte das leis de benefício fiscal que o Estado oferece para atrair novos investidores e para incentivar a expansão dos empreendimentos que já se encontram instalados no Tocantins. As empresas beneficiadas foram a Produtiva Sementes, que atua na produção de sementes de alta qualidade com 5 unidades no Brasil, sendo uma delas situada na cidade de Formoso do Araguaia, na região Sudeste do Estado, Minart Indústria e Comércio de Móveis, localizada na cidade de Paraíso do Tocantins e indústria Centro Oeste Óleo Química LTDA especializada em produtos de limpeza para uso doméstico, profissional e automotivo que está sendo instalada na cidade de Gurupi.

por Redação

o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, assinou na manhã desta segunda-feira, 18, o Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), concedendo benefícios a 3 empresas. A assinatura aconteceu na sede da pasta e contou com a presença dos representantes das indústrias beneficiárias e membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE-TO).

O TARE faz parte das leis de benefício fiscal que o Estado oferece para atrair novos investidores e para incentivar a expansão dos empreendimentos que já se encontram instalados no Tocantins. O benefício aprovado para as mesmas foi o Proindústria, que tem como foco a atividade econômica no setor da indústria e cujos os projetos apresentem viabilidade econômico-financeira, com interesse em implantação ou expansão. A concessão dos benefícios passa pela análise dos membros do Conselho do Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE-TO).

Entre as empresas beneficiadas, está a Produtiva Sementes, que atua na produção de sementes de alta qualidade para a agricultura. No total, a empresa possui 5 unidades no Brasil, sendo uma delas situada na cidade de Formoso do Araguaia, na região Sudeste do Estado. Na ocasião da assinatura, Inácio Neto, representante da Produtiva, fez questão de manifestar suas expectativas de crescimento. “A manhã de hoje será marcada como um novo momento para nossa indústria. Acreditamos no Tocantins e escolhemos esta terra para expandir nossos negócios”, pontuou Neto.

Genuinamente tocantinense, a Minart Indústria e Comércio de Móveis, também foi beneficiada. Localizada na cidade de Paraíso do Tocantins, na região Central, a empresa está com um projeto de expansão de seu parque fabril. O valor previsto para o investimento é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Para Tiago Arruda Ferreira, representante da Minart, a ampliação é fruto da prospecção de novos negócios que começou no ano passado. “Resolvemos ampliar nosso parque pois, apesar das dificuldades, conseguimos avançar muito e alcançar novos mercados. Atualmente, temos vendas prospectadas no Pará e no Maranhão. Só no Pará foram R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em vendas. Queremos parabenizar a gestão do governador Mauro Carlesse e do secretário Tom Lyra à frente da Sics. É facilmente perceptível os novos ares da secretaria, a celeridade dos trâmites processuais de pedido de incentivo fiscal e a desburocratização. Isso faz com que o empresariado acredite e invista cada dia mais no Tocantins”, afirmou.

A terceira beneficiada foi a Centro Oeste Óleo Química LTDA. Especializada no desenvolvimento de produtos de limpeza para uso doméstico, profissional e automotivo, a empresa está instalada na cidade de Gurupi, no Sul do Tocantins. Durante a assinatura, o representante da empresa, Pedro Paulo, ressaltou a importância das políticas de incentivos fiscais do Governo do Estado e a eficiência da atual gestão. “Os incentivos fiscais disponibilizados pelo Governo contribuem para o crescimento econômico e social do Estado. Agora, temos ainda mais certeza de que investir no Tocantins foi uma das melhores escolhas”, apontou.

Durante a reunião com os empresários, o secretário Tom Lyra reafirmou o compromisso do governador Mauro Carlesse em fomentar políticas que contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado. “Ao longo dos últimos anos, o Governador tem trabalhado arduamente para garantir uma gestão eficiente, econômica e com responsabilidade fiscal. Nosso foco é o crescimento saudável da economia tocantinense e a geração de emprego e renda para a população. Nós sabemos que para alcançar esses objetivos, precisamos manter as indústrias já instaladas e prospectar novos e investidores. Nesse sentido, a Sics está à disposição e de portas abertas para atender as demandas dos setores produtivos e garantir que, cada vez mais, um número maior de empresas escolham o Tocantins como sede de seus investimentos e expansões”, concluiu.