O consumidor que tiver dívidas com bancos ou instituições financeiras, poderá negociar seus débitos até o dia 30 de novembro no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. O mutirão é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

Segundo o Mapa de Inadimplência do Serasa, o Brasil registrou 67,98 milhões de pessoas inadimplentes em agosto de 2022. Desse total, 28,82% têm dívidas no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário – o restante tem contas de água, luz e gás e prestações de lojas, entre outras, em atraso.

O superintendente do Procon Tocantins, Rafael Pereira Parente, explica que as dívidas poderão ser negociadas diretamente com as instituições financeiras ou o consumidor pode procurar o Procon para intermediar a negociação.

“É válido lembrar que o Mutirão não é indicado para o consumidor superendividado e não serão aceitas negociações de contratos que estejam com as parcelas em dia. Serão propostos, descontos e prazos especiais de pagamento. Lembrando que cada instituição define as regras e condições a serem ofertadas”, ressalta Parente.

Outra opção para a negociação, é que o consumidor também poderá fazer pelo portal Consumidor.gov.br, um serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos.

Quem pode participar do Mutirão?

Podem participar do Mutirão Nacional pessoas físicas que tenham dívidas em atraso não atreladas a bens dados em garantia, contraídas de bancos ou instituições financeiras e que tenham condições de quitar o valor que será negociado.

Quais dívidas podem ser negociadas no mutirão?

Qualquer dívida em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia (veículos, motocicletas e imóveis). Serão negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito.

Como negociar no mutirão?

Diretamente com seu banco: Entre em contato com o seu banco ou financeira usando os canais oficiais da instituição, informe a dívida que pretende quitar e pergunte quais são as condições oferecidas para você quitar. Se concordar com o que foi proposto, peça para assinar o acordo de negociação. Caso não concorde, faça contrapostas para chegar a um acordo que caiba no seu bolso.

Pelo portal consumidor.gov.br: Outro canal para negociar durante o Mutirão é o portal Consumidor.gov.br, que pode ser acessado usando a sua conta Gov.br prata ou ouro. O tutorial abaixo mostra como acessar o Consumidor.gov.br, encontrar a instituição e abrir o seu pedido de negociação.

