Procon Tocantins encontra variação de até 126% em açougues de Gurupi

Por Redação

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Tocantins (Procon Tocantins) encontrou uma variação de 126% no preço do quilo do pernil suíno dianteiro e traseiro com osso, durante levantamento realizado em nove açougues de Gurupi, entre os últimos dias 16 e 17. Entre os itens pesquisadas estão carnes bovinas, suínas, frango, peixes e linguiças.

“A pesquisa de preços realizada pelos nossos fiscais nos mostra que é possível economizar durante as compras do dia a dia, portanto ela nos mostra um cenário e as oportunidades de poupar dinheiro. Além disso, é um momento em que nossa equipe está checando também outras questões ligadas aos direitos do consumidor”, destaca Rafael Parente, superintendente do Procon Tocantins.

Os itens que apresentaram maior variação foram o pernil suíno dianteiro e traseiro com osso que apresentaram variação de 126%. O menor preço encontrado foi R$ 11,95 e o maior R$ 26,99.

A segunda maior diferença de preço foi encontrada no lombo suíno comercializado entre R$ 11,99 e R$ 19,99, na paleta com osso comercializada entre R$ 17,99 e R$ 35,00. A variação no preço desse produto foi de 95%.

Já a terceira maior diferença foi de 86%, encontrada na linguiça de frango, comercializada com preços entre R$ 13,99 a R$ 25,99.

Entre os cortes bovinos, o item que apresentou maior variação foi a paleta, vendida entre R$ 22,99 e R$ 40,95. A variação encontrada foi de 78%

Entre os cortes de frango, a coxinha da asa foi item que apresentou maior variação de 82%, o menor preço encontrado foi R$ 10,99 e o maior R$ 19,99.

Entre os peixes, o tambaqui foi o item que apresentou maior variação de 6%, comercializado entre em R$ 16,96 e R$ 17,99.

O objetivo dessa pesquisa é identificar as diferenças nos preços das carnes em cada estabelecimento comercial, e mostramos ao consumidor onde ele pode adquirir o produto mais em conta.

“Durante a pesquisa não foi levado em consideração quais os frigoríficos que originaram as carnes e vale ressaltar que não existe tabelamento nos preços das mesmas. Inclusive, pode acontecer de haver diferença no valor entre duas empresas de uma mesma rede. A variação de preços pode ocorrer também em detrimento de promoções”, pontua Magno Silva, diretor de Fiscalização do Procon Tocantins.

Direitos na hora da compra

No momento da compra da carne, o consumidor tem o direito de decidir a quantidade de carne que pretende levar para casa, que pode ser desde apenas meio quilo de carne ou a peça inteira, por exemplo. E ao manusear a carne, o atendente deve pesar apenas a quantidade de carne solicitada. Mesmo que o peso ultrapasse a quantidade desejada, o consumidor não pode ser obrigado a levar mais do que pediu. A regra só não vale para as peças previamente embaladas e vendidas a vácuo ou que são divididas em bandejas, quando não há obrigação de fracionamento.

Confira aqui no link o comparativo dos preços nos açougues de Gurupi

Os açougues, supermercados e comerciantes de carne em geral, situados no Estado do Tocantins, são obrigados a expor, em local visível, de forma clara e legível aos consumidores, razão social, nome de fantasia, telefone, endereço e número da inspeção do frigorífico fornecedor dos produtos expostos à venda, bem como o prazo de validade do produto.

A exigência da nota fiscal ou cupom fiscal é fundamental para formalizar possíveis reclamações ou denúncias.

Link da Pesquisa: https://central.to.gov.br/download/351269