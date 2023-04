Por Wesley Silas

“Estamos acabando de construir em Araguaína uma escola de referência do Sesi de alto padrão que será a melhor educação do Brasil, estamos investindo em uma escola em Palmas e já estamos procurando terreno para a gente possa construir uma escola de referência em Gurupi para a gente ter educação básica de altíssima qualidade”, anunciou Roberto Pires durante a assinatura de um protocolo de intenções para a realização de atividades de capacitação, pesquisa entre outras ações voltadas ao desenvolvimento do segmento industrial no município.

Em seguida a prefeita Josi Nunes completou: “Está procurando terreno? Conversa com a prefeita e com os vereadores aqui para escola e para algo que desenvolva o município”, disse.

Empregos ancorados na máquina pública

Segundo Roberto Pires o Sistema Fieto, por meio do Sesi, Senai e IEL, está preparado para capacitar empresários e trabalhadores para expansão do mercado interno e para exportação. Em seguida ele lamentou a dependência de 45% dos tocantinenses de empregos públicos e defendeu a transição de trabalhadores do setor público para o privado para evitar a volatilidade do mercado de trabalho.