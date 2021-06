Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação, via assessoria

Recém empossado no cargo, Pedro Luís tratou de demandas do setor rural do município e sobre a estruturação da entidade para melhorar os serviços ao produtor rural. Paulo Carneiro apresentou a Federação e os programas e ações que estão previstos para este ano ainda.

A superintendente do Senar destacou que a entidade espera ampliar iniciativas como a assistência técnica, por exemplo, que deve atingir mais pecuaristas e agricultores de todo o estado.

Mesmo no período de pandemia, a FAET tem realizado reuniões regulares com os presidentes dos sindicatos rurais do estado, sempre respeitando os protocolos de prevenção ao Covid19.