Presidente da Cooperfrigu participa da ANUGA

Por Redação

A Cooperfrigu participa do evento com a exposição de seus principais produtos para exportação, num stand organizado pela equipe comercial internacional da empresa, com o intuito de expandir ainda mais as fronteiras da Cooperfrigu e comercializar os produtos industrializados no Tocantins para mais países.

Oswaldo Stival Júnior, Andrea e a comitiva de empresários da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) foram recebidos no stand pelo diretor de Exportações da Cooperfrigu, José J. Stival Junior, e pelo diretor Pedro Paulo Stival.

Com mais de um século de história, a ANUGA se estabeleceu como uma plataforma única e se destaca por sua abrangência cobrindo dez setores temáticos, incluindo produtos lácteos, carne, bebidas, confeitaria, produtos frescos, alimentos congelados, alimentos orgânicos, serviços de catering, tecnologia e embalagem.

“A Cooperfrigu vem ampliando sua participação no mercado internacional. Isso acontece pela preocupação da empresa de estar sempre implementando atualizações e melhorias em seus processos de gestão e de produção. A ANUGA é uma feira que participamos há muitos anos e isso nos ajuda a identificar as tendências de mercado e ampliar os nossos negócios”, explicou Oswaldo Stival.

O tema da feira deste ano é Crescimento Sustentável, que foi decidido pela comunidade ANUGA por meio de uma consulta digital. A proposta da temática é abordar soluções sustentáveis para a produção e a indústria de alimentos que sejam globalmente possíveis.

Oswaldo e Andrea Stival compõem uma missão organizada pela Federação da Indústria do Estado do Tocantins (FIETO) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A maior feira de alimentos do mundo, a ANUGA, acontece até o dia 11 de outubro.