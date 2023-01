Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Dando continuidade ao processo de atração de investimentos nos municípios do Estado do Tocantins, o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, recebeu na manhã desta quinta-feira, 5, o presidente da Câmara Internacional de Negócios e Atração de Investimentos (CINAI Brasil), Giuliano Vitorino, para discutir as ações de parcerias estratégicas de investimentos.

Para Giuliano Vitorino, as parcerias estratégicas de investimentos são importantes para alavancar o desenvolvimento dos municípios.

“O objetivo da nossa reunião aqui na Sics, foi discutir ações que promovam a parceria entre CINAI Brasil e Sics, com o objetivo de promover e atrair investimentos para o Estado, focando nos municípios, nos levantamentos de suas potencialidades, fazendo um trabalho de mapear e dar publicidade ao potencial e com isso gerando uma oportunidade de investimentos em todo o Tocantins”, disse Giuliano.

O Secretário da Sics, comentou sobre a importância das estratégias de investimentos.

“Trabalhamos incansavelmente para atrair novos investimentos para o Estado, pois novas empresas vindo para o Tocantins, bem como o reinvestimento das que já estão instaladas, resultam em geração de emprego e renda para a população, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico descentralizado no nosso Estado”, disse o gestor.