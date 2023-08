Por redação

Mesmo em um cenário com desafios, o primeiro semestre de 2023 da Frísia Cooperativa Agroindustrial resultou em um faturamento líquido de R$ 3,026 bilhões, número um pouco acima (0,20%) dos R$ 3,020 bilhões do igual período do ano passado. O balanço dos seis primeiros meses foi realizado na última sexta-feira (28/07) em Carambeí (PR), sede da cooperativa, em uma apresentação híbrida para os cooperados do Paraná e do Tocantins. Na ocasião, foi realizada uma explicação detalhada dos negócios, suas produções, comercializações e cenário produtivo para o restante do ano.

O presidente da Frísia, Renato Greidanus, destacou que alguns setores foram impactados neste primeiro semestre e lembrou dos juros mais altos no mercado, o que dificulta a obtenção de crédito pelos produtores. No entanto, salientou a força da cooperativa, sua organização e preparo para os desafios. “Vamos continuar unidos. Temos que agradecer o nosso time, os nossos colaboradores, e o esforço dos cooperados”.

Cadeia agrícola no Tocantins

No Tocantins, os preços da saca de 60 kg da soja chegaram a R$ 193 em março de 2022, sendo comercializados em junho de 2023 por R$ 117. A situação se repete com o milho: de R$ 88 a saca de 60 kg para R$ 44, no mesmo período comparativo. Entretanto, a área de plantio no estado apresentará crescimento previsto para a soja (40,6 mil hectares 23/24 frente 35,1 mil de 22/23).

*Aniversário*

No dia 1º de agosto, a Frísia completa 98 anos, sendo a cooperativa de produção mais antiga do Paraná e a segunda do Brasil. Neste ano, até o momento, cooperados e colaboradores realizaram ações fundamentais para a melhoria da infraestrutura e da sustentabilidade.

Uma delas é o lançamento do programa Fazenda Sustentável, que promove a busca pelo cooperado por uma propriedade ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente eficiente. Também foi realizada a emissão do primeiro Relatório de Sustentabilidade da cooperativa.

Na produção, pela primeira vez, houve a comercialização de gado macho holandês para a China e a ampliação das unidades de recebimento em Paraíso do Tocantins (TO) e da armazenagem da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), em Tibagi (PR).

*Frísia no Tocantins*

No Estado desde 2016, a Frísia conta hoje com 152 cooperados e cerca de 70 colaboradores no Estado. A cooperativa agroindustrial oferece ao produtor rural inúmeras vantagens competitivas perante o mercado e permite que ele tenha mais facilidade na administração dos seus negócios, aumentando as condições para o sucesso das atividades. A cooperativa atua também no Paraná, com mais de mil associados, sendo a cooperativa de produção mais antiga do estado.