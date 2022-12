Por Redação

Com a chegada de novas empresas e o aumento na oferta de novos empregos formais nos últimos dois anos, Gurupi está despontando na área do Desenvolvimento Econômico. E preocupada em preparar e qualificar cada vez mais a mão de obra da cidade para esse crescimento, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, se reuniu com a gerente do Senai de Gurupi, Núbia Almeida, para fortalecer as políticas públicas de capacitação profissional gratuita no município.

O encontro, realizado na manhã desta terça-feira, 06, no gabinete da prefeita, também contou com a participação da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Luana Nunes, e de parte da equipe técnica da pasta. O objetivo, segundo a gestora do município, é integrar todas as ações de qualificação da Prefeitura com a expertise do Senai nesta área para criar um projeto mais amplo, que gere mais capacitação, emprego e renda para a população.

“Nós queremos ampliar nossa parceria com o Sistema S e integrar todo esse conhecimento, tecnologia e metodologia que o Senai tem na área de capacitação junto com as necessidades da gestão. Nós temos nossos programas, mas sinto a necessidade de integrá-los com quem faz e faz bem. Queremos aproveitar a excelência do Senai nesta área, e trazer para dentro da gestão e ampliarmos essas ações, para que a população esteja cada vez mais preparada para o crescimento econômico de Gurupi”, explicou a prefeita Josi Nunes.

Na ocasião a gerente do Senai, Núbia Almeida, apresentou à prefeita toda a estrutura e oferta de cursos do Senai, em diversas áreas do mercado de trabalho, e enalteceu a iniciativa da gestora em buscar parcerias para ampliar a qualificação da mão de obra em Gurupi, visando tanto o aspecto econômico, quanto o social.