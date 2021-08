Share on Twitter

por Redação

Por meio da parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Nacional que contratou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 140 vagas em 7 cursos estão com inscrições abertas para a comunidade. São cursos em Porto Nacional e em Luzimangues com início previsto para o dia 23/08. As inscrições vão até o dia 20/08 ou o esgotamento das vagas.

A oferta de cursos faz parte do programa Qualifica Jovem desenvolvido pela Fundação Municipal de Juventude. Em Porto Nacional serão ofertados os cursos de Informática Básica, Fabricação de Tortas Regionais, Fabricação de Tortas Doces, Montagem e Fabricação de Pizzas e Classificação de Grãos. Quem se interessar por estes cursos deve entrar em contato pelo telefone (63) 9 9202-3856 da Fundação Municipal da Juventude em Porto Nacional.

Já para a comunidade de Luzimangues estão com inscrições abertas os cursos de Mecânico de Motos e Operador de Computador. O telefone para mais informações é o (63) 9 9284 1698 da Subprefeitura/ Escola Municipal Jacinto Bispo.