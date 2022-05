por Redação

Com estande montado na Vigésima Segunda Feira do Agronegócio do Tocantins (Agrotins), a Prefeitura de Gurupi está marcando presença e mostrando potencialidades durante a feira. A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação levou uma série de novidades sobre o município. Uma delas foi informações sobre o CDR, Centro de Desenvolvimento Regional do Sul do Tocantins que junto a cidade e outros municípios, tem um vasto número de projetos na área do agronegócio.

“Temos esta apresentação do Centro de Desenvolvimento Regional do Sul do Tocantins que envolve 18 municípios, mais Dianópolis e com eles estamos com mais de 20 projetos já em processo de avaliação final e muitos deles contemplam a área de agronegócio. Por isso, estamos muito satisfeitos em estar presentes na feira, para mostrar tudo o que de melhor Gurupi que é polo da região tem a oferecer”, explicou a prefeita Josi Nunes.

Além disso, o espaço da prefeitura conta com a exposição de mudas de plantas in vitro, por meio da parceria com a incubadora Inovo da UnirG que expôs a biotecnologia da Nova Planta, que é uma empresa que cultiva plantas por micropropagação, ou seja, uma biofábrica que tem um viveiro que está produzindo mudas certificadas em Gurupi.

“A micropropagação significa você produzir plantas em um gel até um certo estágio de desenvolvimento e depois então elas vão para um viveiro e ela permite produção de mudas isentas de doenças e ainda é possível multiplicar uma grande quantidade de mudas em menor espaço. Sem falar que as mudas certificadas pelo município permitem que se possa comercializá-la em todo país”, disse Lady Sakai, Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Gurupi.

“Nós estamos sendo pioneiros nesta questão de ter uma empresa biofábrica no estado. Hoje nós estamos comercializando mudas de plantas ornamentais e já estamos nos preparando para entrar no agro com banana. E aqui na feira estamos fazendo contatos com muitos produtores rurais para podermos crescer ainda mais nossa biotecnologia que só traz benefícios para o campo”, frisou Rodrigo Cordeiro, CEO da empresa nova planta e estudante do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFT de Gurupi.

A prefeita Josi Nunes ainda fez questão de mostrar as novidades para alguns convidados que também prestigiaram o estande e reforçou a importância da parceria para o município. “Estamos certos que estas inovações têm trazido muitos investidores para Gurupi e inclusive estamos investindo cada vez mais no agronegócio que gera muitos empregos e é isso que nós queremos. E inclusive trouxemos esta parceria para também levar inovação para agricultura familiar com a implantação de uma biofábrica de mudas de mandioca em larga escala. É mais um case de sucesso que a gente tem em Gurupi e região e não podemos deixar de mostrar”, finalizou a prefeita.

A Agrotins segue até sexta-feira, 13, em Palmas e para quem for visitar a feira fica o convite para também conhecer o estande da Prefeitura de Gurupi!