por Wesley Silas

Mandioca é uma raiz rica em carboidratos saudáveis cultivada facilmente em lotes baldios e na zona rural em terrenos de pouca fertilidade e faz parte da alimentação humana e animal. Na associação Microjandira, a mandioca é o produto principal na agricultura familiar e a cada dia agrega valor ao transformar ao transformá-la em algo inovador como a farinha de puba com coco e estuda uma receita para introduzir a castanha de caju na farinha. Produz também farinha branca, polvilho (amido da mandioca), massa da puba e massa para fazer bolos comercializada com as escolas por meio do Ruraltins e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e só não oferece para a Prefeituras, como a de Gurupi, devido a falta de estrutura.

A diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente, esteve na tarde desta sexta-feira, 18, na Associação Microjandira para conhecer as demandas dos associados que sonham em ter uma Casa de Farinha.

“A pedido da prefeita Josi Nunes nós viemos na Associação Microjandira para conhecer in loco a associação. Nos comprometemos na elaboração de um projeto para fazer uma Casa de Farinha e pleitear este financiamento junto a instituições financeiras, ao Governo do Tocantins e outras organizações para que se seja viabilizada esta casa de farinha, tendo em vista que a região de Gurupi é muito propícia para produção de mandioca”, disse.

O presidente da Associação dos Pequenos Produtores da Região da Jandira, Jorge Cabral, disse que a Casa de Farinha poderá aumentar a produção de 300 litros por semana para 2.000.

“Se conseguirmos esta casa de farinha vamos poder vender para a merenda escolar da Prefeitura de Gurupi e para as cidades vizinhas e hoje não fornecemos por falta de condições de produzir. Se a gente conseguir vamos está incentivando os produtores para que eles plantem mandioca e tenham a certeza da venda dos seus produtos”, disse.

“Temos todas as documentações e a única coisa que precisamos é o selo com o código de barras, pois já temos o Selo de Inspeção Municipal (SIM), o alvará de licença e licença sanitária”, arrematou.