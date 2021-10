Com mais de 30 anos de uma vida dedicados ao agro, o pecuarista apostou no Estado do Tocantins desde os primeiros anos de emancipação do antigo norte goiano. Natural de Buritizal, São Paulo, Paulo Carneiro é pecuarista, foi presidente do Sindicato Rural de Almas por cinco mandatos consecutivos e vice-presidente da FAET em três gestões. Atualmente estava como presidente interino da entidade, em função do pedido de licença da presidente da entidade, a senadora Kátia Abreu.

“Primeiro quero agradecer a confiança e a parceria dos nossos sindicatos rurais e dizer que continuaremos com a nossa missão: levar ações para capacitar nossos produtores rurais, seus trabalhadores e fortalecer nossas entidades, garantindo condições para o crescimento econômico e a melhoria de vida nas propriedades rurais do estado”, afirmou o presidente eleito.

A chapa “FAET forte – Sindicatos Fortes”, vencedora do pleito em 2021, é composta pelos seguintes presidentes dos sindicatos rurais: Rogério Moraes, presidente do Sindicato Rural de Paraíso, eleito para o cargo de primeiro vice-presidente; Vanderlei Silva, presidente do Sindicato Rural de Lagoa da Confusão, para a segunda vice-presidência.

O presidente do Sindicato Rural de Araguaçu, Carlos Ribeiro, ficará na primeira secretaria, e na segunda secretaria, a presidente do Sindicato Rural de Dueré, Ozenira Marques Caldeira. O primeiro tesoureiro será o presidente do Sindicato Rural de Formoso do Araguaia, Eurípedes Martins Costa, e o segundo, o presidente do Sindicato Rural de Jaú do Tocantins, Luiz Carlos Marinho do Rego.

O conselho fiscal da entidade terá os seguintes conselheiros: Darcy Drews, presidente do Sindicato Rural de Marianópolis, Hermes Feitosa, presidente do Sindicato Rural de Natividade, Jackson Lima, presidente do Sindicato Rural de Cristalândia; Cleiton Marinho de Brito, presidente do Sindicato Rural de Barrolândia e Januário Abreu Júnior, presidente do Sindicato Rural de Divinópolis.

Na suplência do conselho estarão os seguintes presidentes de sindicatos rurais: Edilson Gabino, de Abreulândia, Edivaldo dos Santos, de Colméia, Marcelo Borges, de Aliança, Adriano Fonseca, de Guaraí e Francisco Negreiros de Tocantinópolis.

Conheça o perfil da nova gestão

Paulo Carneiro – Presidente

Pecuarista, natural de Buritizal-SP, mora no Tocantins há 33 anos. Já foi vereador na cidade de Almas e esteve à frente do Sindicato Rural da cidade por cinco mandatos. Também foi vice-presidente do Sistema FAET/Senar por três gestões. Filho de produtor rural, sempre atuou ativamente nas pautas relacionadas ao agro.

Rogério Moraes dos Reis – 1ª Vice presidente

Natural de Paraíso do Tocantins, formado em Ciências Contábeis. Exerce as funções de Pecuarista e Presidente do Sindicato Rural de Paraíso.

Vanderlei Silva – 2ª Vice presidente

Pecuarista, Natural de Uberlândia, hoje reside em Lagoa da Confusão. Ficou durante 14 anos na diretoria do Sindicato rural de Canapólis/MG exercendo funções como diretor, tesoureiro e também residente do sindicato. Atualmente é presidente do Sindicato de Lagoa da Confusão.

Carlos Ribeiro Soares – 1ª Secretário

Engenheiro Agrônomo, natural de Igarapava/SP, reside no Tocantins desde 1993, na cidade de Araguaçu/TO. Iniciou no sistema sindical em 2006 como vice-presidente de Araguaçu. Assumiu a presidência em 2009. Na FAET assumiu como Diretor Tesoureiro em 2011 até os dias atuais. Também é secretário municipal de agricultura de Araguaçu.

Ozenira Marques Caldeira – 2º Secretária

Natural da cidade de Goiás e residente de Dueré há mais de 30 anos. Produtora rural envolvida no âmbito da política desde sua primeira eleição como vereadora em 1996. Presidente do Sindicato Rural de Dueré em seu terceiro mandato, além de atuar como conselheira no conselho administrativo do SENAR.

Eurípedes Martins – 1ª Tesoureiro

Pecuarista, hoje está no 4º mandato à frente do Sindicato Rural de Formoso do Araguaia.

Luiz Carlos Marinho do Rêgo – 2ª Tesoureiro

Engenheiro químico aposentado, atua na pecuária de corte e seleção de elite do nelore desde 1998. Residente na Faz Nova Cachoeira em Jau do Tocantins. Grande entusiasta do desenvolvimento do povo e do estado do Tocantins. Presidente do Sindicato Rural de Jaú do Tocantins.