Por Redação

Em sua participação, a prefeita Josi Nunes reforçou a importância do agronegócio para a economia da região e enalteceu o papel das instituições financeiras.

“Muito grata pelo convite e por conhecer um pouco mais sobre o quanto de recursos estão disponíveis para dar sustentabilidade aos projetos do agronegócio na nossa cidade. Essa área tem sido fundamental para o crescimento econômico local, e Gurupi está cada vez mais atrativa para os empreendedores, graças ao olhar da nossa gestão, voltado ao empresariado e as parcerias que fazemos com quem quer investir aqui”, relatou.