O produtor rural Derci dos Santos Bezerra, da Chácara Gaivota, no município de São Miguel do Tocantins, deixou o trabalho de eletricista para investir na piscicultura como fonte de renda da família. Com a ajuda da Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, o produtor vem colhendo bons frutos dessa parceria.

Em 2015 o produtor procurou o SENAR porque a atividade não vinha proporcionando o retorno esperado. “A gente trabalhava, produzia, mas não sabia se tava dando dinheiro”, disse o produtor. Foi só com a orientação gerencial do Senar que ele constatou que o negócio ia mal e que precisava de mudanças. E assim foi feito.

“No inicio eu fiquei desconfiado, porque dava muito trabalho. Medir muitos peixes, pesar ração, eram coisas que eu fazia de vez em quando, mas aceitei o desafio, mudamos as rotinas e logo o resultado apareceu”, destacou Derci, que hoje se orgulha de ter honrado todos seus compromissos pendentes e dos planos de expansão na atividade que já tem em mente.

De aprendiz a produtor modelo, agora Derci é exemplo na região onde mora. A assistência do SENAR continua e todas as orientações são seguidas a risca na propriedade. O sucesso da chacara Gaivota tem inspirados os vizinhos, que viram no produtor uma referencia.

Para o tecnico de campo, Vicente de Paula que vem assistindo a propriedade, a melhora significativa da atividade e as técnicas empregadas sao fáceis de serem notadas, por isso, quem conheceu o exemplo de Derci e resolveu seguir o mesmo caminho “não precisa cometer os mesmos erros pra progredir, e se seguir as orientações técnicas não vai se arrepender.