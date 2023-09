Share on Twitter

A Petrobras reajustou em 21,4% o preço do querosene de aviação (QAV) fornecido às distribuidoras a partir desta sexta-feira (1/9). A mudança corresponde a um acréscimo de R$ 0,74/litro em relação ao preço do mês anterior.

A petroleira ressaltou que, no ano de 2023, há uma redução acumulada de 17 % no preço do combustível de aviação, o que corresponde a uma diminuição média de R$ 0,87/litro em relação ao preço de dezembro de 2022.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que vendem os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

A companhia publica os preços dos combustíveis fornecidos às distribuidoras em cada região de entrega no site precos.petrobras.com.br.