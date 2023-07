por Redação, via Ascom Júnior Veras

Após 6 meses de queda, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), divulgada nesta quarta-feira,19, revela que os empresários tocantinenses estão mais confiantes em relação à economia brasileira e seus negócios.

De junho para julho o Índice passou de 49,0 pontos para 52,0 e ficou acima da linha divisória dos 50 pontos, confirmando o sentimento de confiança. Já em comparação com o mesmo período do ano passado houve queda de 7,9 pontos.

O resultado positivo no mês de junho foi puxado pelos indicadores de Condições Atuais, que aumentou 3,6 pontos ao registrar 44,5 no período em análise, e o de Expectativas que avançou 2,8 pontos, passando de 53,0 para 55,8. Esse resultado, acima dos 50 pontos, mostra que as expectativas dos empresários tocantinenses do segmento industrial são otimistas para os próximos seis meses. O ICEI nacional de julho ficou em 51,1 pontos, próximo ao alcançado pelo Tocantins.

A técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz, destaca que o resultado positivo do ICEI foi influenciado, sobretudo, pelas expectativas, “uma vez que a percepção dos empresários industriais tocantinenses, quanto ao cenário atual da economia e de seus negócios, ainda permanece negativa, apesar de menos intensa e disseminada que nos meses anteriores.”