por Wesley Silas

A abertura destes novos empreendimentos em Gurupi poder ser sentido nos dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que em sua última publicação mostrou saldo positivo de 133 novos empregos, com destaque ao setor de serviços que somou 64 novos postos de emprego, representando 48,1% do saldo positivo total.

Novo empreendimento

De acordo com a assessoria de comunicação da Pernambucanas, a companhia vem seguindo seu sólido plano de expansão em 2021 e, no próximo dia 22 de junho, terça-feira, inaugura na cidade de Gurupi, sua primeira loja no Tocantins e sua primeira unidade na região Norte do país.

“Com a inauguração, a Pernambucanas chega a 424ª lojas no país e 12 unidades abertas só em 2021. A unidade em Gurupi possui 850 m² e gerou cerca de 20 empregos diretos”, informou.

Empregos

De acordo com os dados do Caged, no primeiro quadrimestre de 2021, Gurupi também fecha com saldo positivo de empregos. Foram 2.192 admissões e 1.509 desligamentos, resultando em um saldo de 683 empregos formais de janeiro a abril.

Outros empreendimentos de peso previstos para os próximos meses com promessa de geração de centenas de vagas de empregos são o shopping Araguaia que receberá duas lojas âncoras e várias lojas satélites, Atacadão de alimentos Dia a Dia de Brasília e a nova Loja Nosso Lar.