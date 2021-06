por Redação

Seguindo um sólido plano de expansão pelo país, a Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, anuncia a sua chegada à região Norte do país. A inauguração de sua primeira loja no estado de Tocantins, será na cidade de Gurupi, no dia 22 de junho. Somando 424 unidades no Brasil, a varejista totaliza 12 lojas inauguradas em 2021, intensificando a capilaridade de produtos e serviços da Pernambucanas por todo o Brasil.

“É uma alegria imensa ver que grandes empresas tem investido em nossa cidade! Minha missão enquanto prefeita, é poder dar apoio, estar presente e facilitar a vida de todos que quer empreender em nosso município. Parabéns ao grupo pela nova loja e obrigado pela confiança!”, avaliou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes ao receber os empreendedores juntamente com Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias.

A unidade de Gurupi possui 850m² e gerou cerca de 18 empregos diretos. O espaço conta com o conhecido portfólio de produtos que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática. A loja também conta com as novas categorias de produto da marca com itens de lar e vestuário para bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos. Os clientes também podem conferir as novidades do Espaço Beleza, área dedicada a produtos das marcas Jequiti e Multi B (Vult, Eudora e Australian Gold).

“Chegar na região Norte do país faz parte do plano de nacionalização da marca. Para nós, é motivo de grande orgulho, pois acreditamos no Brasil. Temos certeza de que Tocantins e a cidade de Gurupi nos receberão de braços abertos. Além de uma jornada de compra totalmente diferenciada, os clientes também irão conferir a energia de nosso time que está empenhado a prestar o melhor atendimento”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Alinhada à experiência Fígital, que integra o melhor dos universos Físico com o Digital, a Pernambucanas disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por Whatsapp, também com retirada na loja, em apenas 2 horas.

Sempre pensando no bem-estar e saúde de seus clientes e colaboradores, a nova loja em Gurupi, assim como as demais, segue todas as recomendações dos órgãos oficiais com um rigoroso protocolo de segurança.

Serviço:

Unidade Pernambucanas Gurupi (TO)

Inauguração: 22/6

Endereço: Av. Goiás, 2190 – St. Central – Gurupi (TO)

Sobre a Pernambucanas

Há 113 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a companhia tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país. Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em cerca de 300 cidades, em dez estados e no Distrito Federal, com mais de 420 lojas e cerca de 14 mil colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. Sempre se reinventando e acompanhando às necessidades de seus clientes, a Pernambucanas oferece uma inovadora plataforma digital de relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.