Uma das épocas marcadas pelo aumento do consumo de chocolate estará menos “doce” este ano. Isso porque os ovos de Páscoa e outros itens produzidos a partir do cacau sofrem com a alta do preço do fruto, assim como o aumento dos custos operacionais para produção de chocolates e derivados. O aumento dos combustíveis é um dos vilões para quem costuma encher o carrinho nesta época do ano. Estima-se que os produtos estejam até 15% mais caros em relação ao ano passado. Apesar da alta de preços para os consumidores, o setor de comércio é otimista e espera um aumento de 18% nas vendas.

Um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) aponta que a venda de ovos de Páscoa e produtos da época devem apresentar um crescimento considerável em relação ao ano passado, de até 12%. De acordo com o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, a projeção é um reflexo da recuperação da economia. Além disso, mesmo em relação a 2019 — última Páscoa antes da pandemia — as vendas de ovos também devem apresentar crescimento de até 5%.

“A indústria de ovos de Páscoa trouxe mais de 100 novos lançamentos e novidades aos consumidores, além de outras estratégias como as novas embalagens, que possibilitaram mais formas de exposição dos produtos. Antes os ovos ficavam só nas parreiras, as pessoas olhavam e viam só o fundo. Agora, se você observar, estão em ilhas e terminais de chocolates. Isso contribui para o aumento do consumo”, explica Milan.

Ovo ou barra?

Todo ano ressurge a velha discussão sobre o que vale mais a pena: ovos ou barras de chocolate? Para driblar a perda de poder aquisitivo do consumidor e garantir as vendas na primeira Páscoa depois da redução das restrições impostas pela pandemia desde 2020, as marcas estão apostando nas lembrancinhas, como as barras, bombons e até cestas de chocolate.

A professora Ana Rita Trindade, 60 anos, já optou pelas barras ou caixas de chocolate. Para ela, os preços dos ovos de Páscoa estão caros demais para presentear. “Está tudo muito caro. Um ovo que eu comprava antigamente por R$ 20, hoje está R$ 60 ou R$ 70. Aí não vai ter para todo mundo que eu gostaria. De repente até uma barra de chocolate é melhor, é mais barato. O ovo em si não está valendo a pena”, avalia.

Preferidos dos consumidores

Ovo de Páscoa

46,1%

Chocolates e trufas

37,7%

Cestas de café da manhã

16,7%

Valor médio do presente

» 2022 – R$ 149,16

» 2021 – R$ 99,83