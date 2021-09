por Wesley Silas

Levar conhecimento ao campo em uma região onde a agricultura está em plena expansão faz parte da política do Sistema FAET/Senar voltada a qualificação profissional da mão de obra ociosa no município de Peixe. Com área de 5.291 km² em extensão, Peixe é o segundo maior município em extensão da região sul do Tocantins, perdendo apenas para Formoso do Araguaia com 13.431,959 km², considerado o município com maior extensão do Estado.

Segundo o presidente do Sindicato de Peixe, Pedro Luiz Pinto Prevedello, a intenção da entidade é beneficiar, desde o micro e pequeno até o grande produtores rurais, levando oportunidades de qualificação profissionais aos moradores da cidade e dos povoados como Vila de São Miguel (Agropique), Novo Nilo, Romão, Vila Quixaba e do Entroncamento do Jaú.

“Por meio da parceria com Sistema FAET/Senar, estão sendo oferecidos os cursos de Operação e manutenção de tratores agrícolas, Operação e Manutenção de Pulverizador Auto Propelido, Manutenção e Regulagem de Colheitadeira para que todos possam se qualificar. São cursos totalmente gratuitos, que só tem a somar na aprendizagem da nossa comunidade como um todo”, enfatizou o presidente do Sindicato Rural, Pedro Luiz. Ele destacou ainda que além da vocação para o turismo, o agronegócio tem crescido vertiginosamente com expansão das lavouras de soja, milho e da criação de bovinos.

Parceria

Ele informou ainda tem mantido contatos com a senadora Kátia Abreu e em breve serão anunciadas boas parcerias que irão beneficiar a comunidade da zona rural de Peixe, povoados e da cidade. “A senadora tem sido uma parceira de Peixe e não tem medido esforço para ajudar nossa comunidade com projetos que fomentam a qualidade de vida da comunidade rural, principalmente as mais carentes”, disse.