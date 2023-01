Por Redação

De acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, durante o mês de outubro, o Pará foi o estado da região Norte com o maior número de novos negócios (5.552). Em todo o Brasil, 293.371 empresas foram criadas, sendo 7 em cada 10 (219.154) registradas como Microempreendedores Individuais (MEIs). Confira nos gráficos abaixo os dados completo:

Dentre todas as Unidades Federativas (UFs), o Sudeste liderou o total de aberturas, com 149.075 companhias, e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ocuparam os três primeiros lugares, nesta mesma ordem. Já o Norte ficou em último, 13.844 companhias, com os estados de Roraima, Acre e Amapá fechando o índice.

No comparativo anual, considerando o mesmo mês de 2021, o cenário nacional apresentou uma queda de 9,9%, menor número desde maio de 2020, assim como os MEIs e as Empresas Individuais (-12,3% e -20,5%, respectivamente). Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “essa retração acompanha as contínuas baixas na taxa de desemprego no país que, em outubro, chegou a 8,3%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a geração de mais empregos, temos uma diminuição no empreendedorismo por necessidade”.

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.