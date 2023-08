Por Redação

O cenário agropecuário tocantinense se prepara para receber a 6ª edição do Simpósio de Reprodução Bovina. O evento, que tem como objetivo impulsionar a eficiência e a rentabilidade das propriedades rurais através de avanços na reprodução bovina, promete ser um marco no calendário dos produtores interessados em alcançar novos patamares na detenção de conhecimento a respeito da temática, além de muito networking e negócios.

As inscrições para o Simpósio já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial do evento: https://srbto.com.br. Estudantes das instituições de ensino, tanto de cursos técnicos, como de cursos superiores e pós-graduação têm direito de pagar meia entrada mediante apresentação da comprovação no dia do evento.

O seminário ocorre entre os dias 1 e 2 de setembro, em Palmas. A programação se inicia com o Workshop de Gestão Avançada da Reprodução Bovina, para os profissionais que buscam aprimorar suas habilidades práticas e conhecimentos técnicos. Com 100 vagas disponíveis, no 1° dia será realizado no auditório da Fecomércio, oferecendo aos participantes a oportunidade única de interagir com especialistas renomados.

No dia 2 de setembro, a programação será transferida para o auditório do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ulbra). A expectativa é que o Simpósio reúna mais de 450 pessoas. A programação dos dois dias incluirá palestras ministradas por nove especialistas de renome nacional e internacional, que compartilharão insights sobre avanços científicos, estratégias práticas e cases de sucesso relacionados à reprodução bovina.

O Simpósio contará com grandes palestrantes da área. Entre eles, destacam-se Gabriel Bó, médico veterinário, PhD, professor na Universidade Nacional de Villa Maria, Diretor do Instituto de Reprodução Animal de Córdoba (IRAC) e Vice-presidente da Biogen da Argentina, e Pietro Baruselli, médico veterinário, MSc, PhDP, professor de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP).

Ambos são destaques internacionais por suas contribuições significativas no campo da reprodução bovina. A presença desses especialistas consolida o Simpósio como uma oportunidade única de aprendizado e intercâmbio de conhecimentos, que contribuirá para a evolução contínua da pecuária e da produção de alimentos de origem bovina.

Realização

O evento é uma promoção da Clivar Reprodução Bovina, MSD Saúde Animal, em parceria com a Ulbra Palmas; Remate 63; Prefeitura de Palmas; ST Repro; Nutron/Cargill; Fazendas C4+; Alvorada Agropecuária; Agroline e SmartPEC.

Programação

Sexta-feira – 1° de setembro

Workshop Gestão da Reprodução – Auditório da Fercomércio

13:00 – Credenciamento e entrega de material

13:30 – Abertura do Workshop

14:00 – Palestra: Estratégias sanitárias que podem melhorar os indicadores de desempenho produtivo e reprodutivo – Palestrante: João A. Drumond

15:00 – Palestra: Alternativas para incrementar a fertilidade em receptoras de embriões – Palestrante: Gabriel Bó

16:30 – Intervalo

17:00 – Palestra: Programas de presicronização para aumentar a fertilidade da IATF em vacas de corte – Palestrante: Pietro Baruselli

18:30 – Palestra: O poder da informação: Como a análise de dados pode aumentar seu faturamento e rentabilidade – Palestrante: Danilo Pincinato

20:00 Encerramento

Sábado – 2 de setembro

Simpósio da Reprodução Bovina – Auditório da Ulbra

07:30 – Credenciamento e entrega de materiais

08:30 – Abertura oficial

09:00 – Palestra: Nutrição e Reprodução. Como melhorar os índices reprodutivos através da nutrição – Palestrante: João Barbuio

10:00 Palestra: Aumento de produtividade e rentabilidade em fazendas de cria utilizando programas reprodutivos avançados – Palestrante: Pietro Baruselli

11:00 – Prosa com produtor com Maria Elizabeth e Celso Guelfi

12:00 – Almoço

13:00 – Palestra:Sucessão familiar bem sucedida no Agro! Quais os desafios? Como fazer? Palestrante: Renato Pontes

14:00 – Palestra: As ações médico-veterinárias e seus reflexos no mercado a partir da retirada da vacinação contra febre aftosa no Tocantins – Palestrante: João Eduardo P. Pires

15:00 – Palestra: Retirou aftosa e agora? Quais os riscos sanitários e como pode impactar na produtividade do seu rebanho! – Palestrante: Josely Sobreira

16:00 – Intervalo

16:30 – Palestra: Aumento da produtividade e rentabilidade em fazendas de cria utilizando novas biotecnologias reprodutivas – Palestrante: Gabriel Bó

17:30 – Respondendo você: Dúvidas relacionadas a reprodução Bovina

18:30 – Prosa com produtor – José Eduardo Motta e Amauri Stracci

19:30 às 20h – Encerramento