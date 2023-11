Oswaldo Stival participa de posse de novo presidente da CNI

Por Redação

Ele foi eleito em 3 de maio deste ano, em votação unânime, na chapa composta por cinco vice-presidentes executivos, um de cada região do país. A nova diretoria assume a gestão da maior representação da indústria brasileira para o período de 2023-2027.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) desde 2014, Alban sucede o empresário mineiro Robson Braga de Andrade, que comandava a CNI desde novembro de 2010. A prioridade do mandato do novo presidente será a defesa da retomada do protagonismo da indústria como motor do desenvolvimento econômico e social do Brasil.

“O momento atual é propício para promovermos a neoindustrialização. A revolução tecnológica em curso e a necessária descarbonização da economia são janelas de oportunidades que devem ser aproveitadas pelo Brasil. Para isso, precisamos de capacidade em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, para absorvermos e desenvolvermos tecnologias para que o país cresça, crie empregos, amplie sua presença no comércio mundial e reduza as desigualdades sociais”, afirma Alban.

O vice-presidente da FIETO, Oswaldo Stival Júnior, parabenizou o novo presidente da CNI