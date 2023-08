Por Redação

O Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do Estado do Tocantins (Sindicarnes) reelegeu, por unanimidade, o empresário Oswaldo Stival como presidente da instituição. A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), na sede do Sindicarnes, em Palmas.

Oswaldo Stival, que é presidente do Cooperfrigu, assume a presidência do Sindicarnes pela quarta vez consecutiva. A diretoria será completa ainda por Cláudio Ney de Faria Maia (Plena), que será o vice-presidente executivo; Nelson Bezerra da Silva (Masterrboi), que ocupará a vice-presidência administrativa; já Aelton Camargo de Oliveira (Cooperfrigu) assumirá a tesouraria da entidade; e Nilson Alves Previato (Minerva) será o secretário do Sindicato.

O Conselho Fiscal será composto pelos titulares Geraldo Heleno de Faria (Boi Brasil), João Manoel Lira dos Santos (LKJ) e Tarcizio de Souza Goiabeira (Cooperfrigu) e como suplentes Waldinilson André Bernardes Rabelo (Masterboi), Thiago Ribeiro de Andrade (Monte Sião) e João Henrique Costa Silveira (JBS).

Oswaldo Stival também foi o escolhido para continuar sendo o representante do Sindicarnes junto ao Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

A posse da nova diretoria acontecerá em 1º de janeiro de 2024 e terá um mandato de quatro anos.

O presidente reeleito do Sindicarnes, Oswaldo Stival, agradeceu a confiança do setor e afirmou que a proposta é fortalecer ainda a indústria da carnes no Estado