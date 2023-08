por Redação

Após queda no número de empresas entre 2019 e 2020 (3.075 ante 2.905), o estado teve uma elevação de 16,6% na variável, com 3.390 em 2021, segundo ano da pandemia. O decréscimo seguido de alta também pôde ser observado no quantitativo de pessoal ocupado. Em 2019, eram 24.010 pessoas em atividade comercial, caindo para 21.991 em 2020 e subindo para 25.017 em 2021, sendo, até então, o recorde da série histórica, iniciada em 2007.

Três atividades compõe os segmentos da PAC: comércio de veículos, peças e motocicletas, comércio por atacado e comércio varejista. O primeiro, apresentou regressão no número de unidades locais entre 2020 e 2021 (372 para 349) e, consequentemente, no quantitativo de pessoal ocupado (2.670 para 2.530). Já o atacado, cresceu de 550 empresas para 676 no mesmo período e também no total de trabalhadores, de 4.435 ante 5.298. O varejo foi o que mais subiu, indo de 1.983 para 2.365 e mostrando evolução na ocupação, de 14.886 para 17.189.

Com a receita bruta de revenda e de comissões sobre venda de R$ 31,6 bilhões, o Tocantins ocupa a quarta maior participação dentre os estados da região norte na comparação 2012-2021, com 12,8%, atrás apenas do Pará (37,0%) Amazonas (24,7%) e Rondônia (13,8%). O ganho foi o mais acentuado na região, sendo de 88,2%, em 10 anos. Apesar disso, o estado ainda representa uma participação nacional de apenas 0,5% dentre todas as Unidades da Federação.

Brasil

Em 2021, o número de pessoas ocupadas no Comércio cresceu 3,2% frente a 2020, chegando a 10,1 milhões de trabalhadores. Ante o período pré-pandemia (2019), no entanto, esse contingente caiu 1,0%. O Comércio gerou R$ 5,5 trilhões de receita operacional líquida e R$ 893,9 bilhões de valor adicionado bruto em 2021.

A taxa de margem de comercialização nas empresas do comércio caiu de 29,6% em 2012, para 27,3% em 2021. Em dez anos, as taxas de margem de comercialização do comércio varejista e do comércio por atacado recuaram, respectivamente, 5,2 ponto percentual (p.p.) e 2,0 p.p., enquanto a do comércio de veículos, peças e motocicletas cresceu 4,8 p.p. no período.

Em 2021, o setor comercial empregava 10,1 milhões de pessoas, sendo 7,4 milhões no comércio varejista, 1,8 milhão no comércio por atacado e 833,1 mil no comércio de veículos, peças e motocicletas. O número de empregados no comércio por atacado cresceu 8,0% (ou 135,8 mil postos de trabalho a mais) de 2019 a 2021.