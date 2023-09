Share on Twitter

Por Redação

Apesar disso, o número de empresas teve um pequeno decréscimo de 1,4%, tendo registrado 3.154 em 2021 contra 3.199 em 2020. Elas geraram uma receita bruta de mais de 5,2 bilhões de reais, também recorde da pesquisa. Na comparação com o ano anterior, o aumento foi de 21,0%. Em salários, retiradas e outras remunerações, foram mais de R$ 623 milhões.

Serviços profissionais, administrativos e complementares representam 41,0% do número de empresas no estado

Na divisão de atividades no Tocantins, 1.295 empresas prestaram Serviços profissionais, administrativos e complementares; 707 Serviços prestados às famílias; 348 Atividades imobiliárias; 250 Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios; 243 Serviços de informação e comunicação; 224 Serviços de manutenção e reparação e 87 Outras atividades de serviços.

Apesar dos números de empresas serem esses, a classificação levando em conta a receita bruta a muda, tendo destaque para Serviços de informação e comunicação, com R$ 977 milhões, Serviços profissionais, administrativos e complementares, tendo R$ 1,2 bilhão e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, representando R$ 2,3 bilhões.

Brasil atinge 13,4 milhões de ocupados no setor de serviços

Em 2021, frente a 2020, a população ocupada no setor de serviços cresceu 7,8% (ou mais 970,5 mil pessoas), chegando a 13,4 milhões, recorde da série histórica. A ocupação nos Serviços já está 4,5% acima de 2019 (nível pré-pandemia). Os destaques dessa recuperação no período foram Serviços técnico-profissionais (mais 198,9 mil ocupados), Serviços de escritório e apoio administrativo (mais 189,4 mil), Tecnologia da informação (mais 119,9 mil).

O número de empresas ativas cresceu 7,9% entre 2019 e 2021. Em relação à 2020, a alta foi de 9,2%. Em 2021, o setor tinha 1,5 milhão de empresas, que geraram R$ 2,2 trilhões em receita operacional líquida e R$ 1,2 trilhão de valor adicionado.

Três setores concentram 74,7% das empresas: Serviços profissionais, administrativos e complementares (562,4 mil), Serviços prestados principalmente às famílias (385,7 mil) e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (166,6 mil).

As empresas do setor de serviços pagaram R$432,3 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. O salário médio mensal caiu de 2,3 salários mínimos, em 2012, para 2,2 s.m. em 2021.