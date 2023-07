Por Redação

A Coceno – Construtora Centro Norte Ltda é a empresa responsável por duas obras importantes da Prefeitura de Gurupi: a Via da Integração Governador Siqueira Campos e a Estação da Cidadania (setor Águas Claras) e está contratando profissionais nas funções de pedreiros, ajudantes de pedreiros e carpinteiros.

As pessoas interessadas nestas oportunidades de trabalho podem procurar o escritório da empresa na própria obra com documentos pessoais e currículo. O assistente administrativo da Coceno, Adriano Bezerra, explica que no local o interessado passará por uma entrevista e, caso preencha os requisitos da vaga, será contratado. Caso haja dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o setor de Recursos Humanos da empresa pelo telefone 63-99978 8130.

Adriano Bezerra informou que há a oferta de cerca de 50 vagas de emprego. “Estamos com uma grande demanda destes profissionais, então pedimos que profissionais destas áreas nos procurem”, solicitou.