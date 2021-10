A Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul (RECM), sob Presidência Pro Tempore do Brasil, deu início nesta segunda-feira (18), em São Paulo, ao Workshop Internacional “Cooperativas do Mercosul e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Construção de um Plano Estratégico Baseado na Agenda 2030”. Participam do encontro delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

O evento acontece até quarta-feira (20) e contará com apresentações e debates sobre temas relacionados ao desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo no Mercosul, com o objetivo de reestruturar o planejamento estratégico da RECM, redefinir o seu plano de comunicação e estabelecer uma agenda conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao longo da programação, será estabelecido de forma coletiva o trabalho a ser desenvolvido pelo colegiado nos próximos anos.

“Queremos construir um plano estratégico baseado na Agenda 2030 da ONU. O mundo que queremos é um mundo sem muros e mais cooperativo. Esses encontros vão nos ajudar a construir pontes para combater as desigualdades sociais e criar as oportunidades para a prosperidade de milhões de pessoas no Brasil, no Mercosul e no mundo. Acreditamos firmemente que o cooperativismo é uma das grandes soluções para essa demanda e a ministra Tereza Cristina apoia muito o cooperativismo brasileiro”, destaca o coordenador nacional da RECM no Brasil e secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), César Halum.

Neste sentido, a programação do evento buscará promover, junto a representantes de organismos governamentais e internacionais, o potencial de mobilização social e desenvolvimento econômico das cooperativas para as ações em prol da Agenda 2030. Por meio de diversas atividades, os participantes farão um intercâmbio de experiências em boas práticas de cooperativas que têm atuado em suas comunidades alinhadas aos ODS.

O representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) na Argentina e Coordenador Regional para a Região Sul, Caio Rocha, ressaltou em seu discurso o papel do cooperativismo e a importância do encontro. “Vejo que as cooperativas estão completamente preparadas para este grande desafio e já fazendo a integração de pessoas, planeta, prosperidade, parcerias, paz e justiça social. E este encontro é fundamental para que a gente possa traçar ações e executar essas ações para que sejam avaliadas pela RECM. Aqui nós estamos dividindo as nossas responsabilidades e cada um assumindo o seu papel”.

Para o diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados do Mapa, Márcio Madalena, no primeiro momento do encontro foi possível perceber o alinhamento estratégico das delegações presentes no evento. “O que pudemos observar aqui é aquilo que já imaginávamos, há um interesse coletivo em trabalhar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável através da força do cooperativismo. Os primeiros momentos do dia de hoje nos mostraram que esse esforço é de todos no Mercosul, é dos governos e é do movimento cooperativista. Estamos todos de mãos dadas para que consigamos cumprir esse grande desafio”, afirmou.

>> Saiba mais sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Programação

O workshop, organizado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA) em parceria com o Mapa e o Sistema OCB, tem metodologia participativa com apresentações sobre temas relacionados ao cooperativismo e sua importância para o alcance dos ODS – Agenda 2030. Neste primeiro dia foram celebrados os 20 anos de existência da RECM com reflexões sobre seu legado, avanços, desafios e oportunidades.

Seguindo a programação, no segundo dia serão realizados debates sobre o planejamento estratégico da RECM como ferramenta para a promoção do cooperativismo e alianças estratégicas em prol dos ODS.

No terceiro e último dia de workshop, os participantes farão uma imersão na construção do planejamento estratégico da RECM. O trabalho será realizado com a formação de grupos que irão debater e construir o plano de ação a ser implementado nos próximos anos. A reestruturação do planejamento será facilitada pela consultoria Beecoop da Universidade Federal do Paraná (UFPR), composta pelos professores Tomas Sparano, Gustavo Abib e Bárbara Dias. Após o encontro, será produzido um e-book com os resultados do planejamento estratégico.

Criada 2001, a RECM tem o propósito de inserir o cooperativismo na agenda de trabalho do Mercosul, facilitar o comércio e a intercooperação entre as cooperativas da região e fomentar ações conjuntas que levem desenvolvimento econômico e social às cooperativas, seus cooperados, famílias e comunidades.