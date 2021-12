por Redação

Desde o final do Século XX, o Brasil vem se consolidando como um dos maiores produtores do mundo de proteínas animais graças a disponibilidade de terras, ao talento de seus produtores rurais e da tecnologia aqui desenvolvida e empregada na agropecuária.

Este conjunto de fatores permitiu que um grande número de empresas fosse criado e se associasse aos produtores para que a proteína animal chegasse primeiro aos brasileiros e, depois, a quase todas as outras partes do mundo que necessitam dos alimentos aqui produzidos.

Essas empresas, entre as quais algumas se tornaram grandes players mundiais do setor, se reuniram em torno de associações específicas e hoje formam um parque que emprega diretamente 1,4 milhão de trabalhadores em 754 indústrias associadas que, juntas, produzem uma receita estimada em 1 trilhão de Reais. Essas associações representam sete setores econômicos: Aves e Suínos; Biodiesel e Bioquerosene; Bovino; Animais de Estimação (Pet); Pescado; Rações e Reciclagem Animal.

Para enfrentar esse mundo novo e desafiador que, graças a velocidade da informação, cria, debate e coloca em prática os temas mais relevantes para o futuro do país e do planeta, estas associações resolveram se unir em seus propósitos mais comuns, criando um novo fórum capaz de atuar com sinergia de ações, pensamentos e valores: o ProBrasil – Proteínas do Brasil.

Há muito que se fazer em prol da segurança alimentar, bem-estar social e desenvolvimento econômico do Brasil e, para isso, nasceu o ProBrasil – Proteínas do Brasil que está sendo apresentado hoje ao governo brasileiro e ao País.

Somos o maior exportador de carne de aves e 3 maior produtor mundial. Em suínos ocupamos o 4 lugar na exportação e produção global. No Biodiesel, representamos mais de 40% da produção nacional. Na Pecuária de Corte somos o maior exportador do mundo e a produção é de 10 milhões de toneladas, a segunda maior do mundo; o Pet Food representa quase 80% do faturamento da indústria Pet; em Pescados, representamos 70% das marcas comercializadas no país e 85% das exportações; em Rações, temos a terceira maior produção global de alimentos para animais. Em Reciclagem Animal, somos o segundo maior produtor de farinhas e gorduras de origem animal do mundo, com 13 milhões de toneladas de resíduos processados, o que contribui para a sustentabilidade ambiental da cadeia da carne.

O que procuramos, a partir de agora, com o ProBrasil, é a articulação do setor de proteínas, com sua logística e abastecimento, em busca conjunta de soluções para os problemas e gargalos da cadeia, dando continuidade ao processo de integração comercial entre governo e iniciativa privada.

A ProBrasil – Proteínas do Brasil é representada por entidades como PABIEC, ABINPET, ABIPESCA, ABPA, ABRA, ABRAFRIGO, SINDIRAÇÕES e UBRABIO